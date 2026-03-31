Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Tuana Torun'un organları 5 hastaya umut oldu

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Tuana Torun'un (17) bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.

Tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşen kız çocuğunun ailesi, hastanenin organ ve doku nakil birimince yapılan görüşme sonucu organ bağışını kabul etti.

Ekipler tarafından alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderildi. Organları bağışlanan Tuana Torun'un 5 hasta için umut olduğu belirtildi.

Tuana Torun'un naaşının yarın Görele ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde Tuana Torun'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.