Haberler

Çorlu'da Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, yol kenarında park halindeyken sürücüsünün hareket ettirdiği başka bir otomobile çarpıp, taklalar attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı'nda meydana geldi. E.G.'nin kullandığı 34 PIY 029 plakalı otomobil, park halindeyken sürücünün hareket ettirip yola çıkardığı C.U. yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan E.G.'nin otomobili, yaklaşık 25 metre taklalar attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

