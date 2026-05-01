Otomobilin bagajında 20 kilo esrar ele geçirildi

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin bagajındaki çuvallarda 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, narkotik dedektör köpeği ile otomobilde yaptığı aramada bagajda bulunan çuvallarda 20 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan M.U. ve Z.D. ve S.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.U. ve Z.D. tutuklanırken, S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

