Otomobilin araçlara çarpıp, markete girdiği kaza kamerada

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4 araca çarpan ve yol kenarındaki markete giren otomobilin sürücü yaralandı. 5 aracın hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Ö.O.U. idaresindeki 41 TZ 762 plakalı otomobil, yol kenarındaki park yerinden çıkan 34 GP 1840 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, daha sonra park halindeki 59 AHC 918, 16 ACZ 450 ve 34 KTJ 187 plakalı otomobillere çarptı, ardından yol kenarındaki markete girdi. Kazada, sürücü Ö.O.U. yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.O.U., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toplam 5 araç ile markette hasar oluşurken; otomobilin hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıktığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
