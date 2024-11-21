Otomobili iterek çalıştırmaya çalışırken uçuruma düştü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, arızalanan otomobili iterek çalıştırmaya çalışan Halil Ö. (60), aracı kontrolden çıkarak 15 metre yüksekliğindeki uçuruma düştü. Ağır yaralanan Halil Ö, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, iterek çalıştırmayı denediği arızalanan otomobili ile uçuruma düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi Karabaş mevkisinde otomobili arıza yapan Halil Ö. (60), aracını yolun kenarına çekti.
Halil Ö'nün araçtan inen 2 çocuğuyla iterek çalıştırmayı denediği otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yöneldi.
Aracının düşmesini engellemek isterken otomobile tutunan Halil Ö, araçla yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerde sedyeye alınan Halil Ö, halat yardımıyla yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan Halil Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.