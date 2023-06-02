Otomobilde 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, bir otomomobilde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü M.U. tutuklandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, bir otomomobilde 12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü M.U. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari ve teknik takip sonucu, uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlenen bir otomobili Sorgun ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken, sürücü M.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.