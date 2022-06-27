Otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu - Haberler

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Otomobil sürücüsü silahının kabzasıyla tartıştığı moto kuryenin başına vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da tartıştığı moto kuryeyi darp eden otomobil sürücüsü daha sonra silahını çıkararak kabzasıyla kuryenin başına vurdu.

Ankara'da tartıştığı moto kuryeyi darp eden otomobil sürücüsü daha sonra silahını çıkararak kabzasıyla kuryenin başına vurdu. O anlar ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Olay Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, trafikte bir kişi, moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilin arkasından giden moto kurye vatandaşla konuşmak istedi. O esnada moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobili sürücüsü araçtan indi ve tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda otomobil sürücüsü yanında bulundurduğu silahı moto kuryeye doğrulttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce kafa attığı daha sonra ise silahın dipçiği ile defalarca vurduğu görülüyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışırken, sürücüye silahı kullanmaması konusunda adeta yalvardı. Araya giren vatandaşlar moto kuryeyi olay yerinden uzaklaştırırken o anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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