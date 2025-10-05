Otomobil Sürücüsü, Motosiklete Çarpıp Kaçtıktan Sonra Tutuklandı

DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Efeler ilçesinde motosiklete çarparak Cengiz Güdücü'nün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Engin Ünal (35), polise teslim oldu. Gözaltına alınan Ünal işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçede bir araç bakım servisinde çalıştığı öğrenilen Ünal'ın daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Melek FIRAT/ AYDIN,