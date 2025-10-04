Otomobil Sürücüsü Değişikliği Dronla Yakalandı
Tokat'ta jandarma ekiplerinin dronla yaptığı denetim sırasında, otomobil sürücüsünün araçtan inip arka koltuğa geçtiği ve diğer bir kişinin sürücü koltuğuna geçtiği tespit edildi. S.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.
Tokat'ta jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolden önce otomobil sürücüsünün değiştirilmesi dronla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 60 HE 289 plakalı otomobili kullanan S.Y, jandarma ekiplerinin uygulama yaptığını fark edince yol kenarında durdu.
S.Y. araçtan inerek arka koltuğa geçti. Arka koltukta oturan kişi ise sürücü koltuğuna oturarak yoluna devam etti.
Araçta sürücü değişikliği yapılması, jandarmanın dronla yaptığı denetim sırasında fark edildi.
Jandarma ekibince durdurulan araçta bulunan S.Y'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 700 lira para cezası uygulandı, diğer kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel