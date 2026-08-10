Kula'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2'si Ağır 3 Yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole savruldu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali İhsan D. (25) idaresindeki 45 AVC 458 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiden otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Emirhan A. (19) ve Ekrem Y. (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan Emirhan A. Salihli Devlet Hastanesi'ne, sürücü ve Ekrem Y. ise Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ali İhsan D ile Emirhan A.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı