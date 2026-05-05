Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 2 yaralı

KİLİS'te, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. İ.K.'nin kullandığı 79 ACA 436 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen park halindeki 79 ABV 297 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü İ.K. ile araçtaki V.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı