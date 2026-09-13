Haberler

Otomobil otoparka uçtu, sürücü yaralandı

Otomobil otoparka uçtu, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'da otoparka uçan otomobilin sürücüsü yaralandı, 3 minibüs ise hasar gördü.

MALATYA'da otoparka uçan otomobilin sürücüsü yaralandı, 3 minibüs ise hasar gördü.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 44 AHL 226 plakalı otomobil, otoparka uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobil, park halindeki 3 minibüste de hasara neden oldu.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde

Dünyayı sarsan idam kararı! Son mesajı gündemden düşmüyor
3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı

3 yaşında hükümdar olmuştu: Ardında büyük bir sır bırakarak gitti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

Düğün öncesi gelin almada kavga! Uçan tekme kamerada
Bartın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Bahçesini sulamak isterken canından oldu