Otomobil otoparka uçtu, sürücü yaralandı

MALATYA'da otoparka uçan otomobilin sürücüsü yaralandı, 3 minibüs ise hasar gördü.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 44 AHL 226 plakalı otomobil, otoparka uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobil, park halindeki 3 minibüste de hasara neden oldu.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı