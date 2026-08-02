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Otomobil menfeze çarptı; aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı

Otomobil menfeze çarptı; aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarpıp takla attığı kazada aynı aileden anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobilin menfeze çarpıp takla attığı kazada aynı aileden anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D100 Karayolu Yazıçam mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S.Ö. (41) yönetimindeki 34 FLB 192 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu menfeze çarpıp, takla atarak savruldu. Araçta bulunan N.Ö. (44) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü dahil toplam 5 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan E.Ö. (9), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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