Otomobil Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti
Reşadiye Mahallesi'nde 20 Kasım'da otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybeden sürücü Ümit Şahin'in (41) cenazesi, Seyfeler Mahallesi Kubbeli Camisi'ne getirildi.
Şahin'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
