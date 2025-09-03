Haberler

Otomobil Kazasında Gayrimenkul Danışmanı Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meydana gelen otomobil kazasında, gayrimenkul danışmanı Rabia Güler hayatını kaybetti. Kazada başka bir kişi yaralandı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1) OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA GAYRİMENKUL DANIŞMANI RABİA HAYATINI KAYBETTİ

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, gayrimenkul danışmanı Rabia Güler öldü, M.N.D. ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. M.N.D. idaresindeki 51 AEE 562 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 GH 360 plakalı otomobil çarpıştı. 51 AEE 562 plakalı otomobil, tramvay direğine çarptı. Kazada, M.N.D. ve yanındaki Rabia Güler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gayrimenkul danışmanı olduğu öğrenilen Rabia Güler'in cenazesi, otopsi için morga konuldu. Yaralı sürücünün tedavisi ise sürüyor. azaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.