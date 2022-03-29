OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 1 YARALI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da otomobil ile elektrikli aracın çarpıştığı kazada, elektrikli araç sürücüsü Rıza Türker (32) yaralandı.

Kaza İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde Batı Çıkmazı Sokak ile Paşabey Sokağının birleştiği noktada meydana geldi. Batı Çıkmazı Sokak üzerinde seyir halinde olan Rıza Türker yönetimindeki 34 EZD 092 plakalı elektrikli araç, Paşabey Sokaktan çıkan sürücü Murat Kalkan'ın (43) kullandığı 16 KGS 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada elektrikli aracın sürücüsü Rıza Türker yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.