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Aksaray'da piknik dönüşü feci kaza: 5 yaralı

Aksaray'da piknik dönüşü feci kaza: 5 yaralı
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Aksaray'da, içinde pikniğe giden bir ailenin bulunduğu otomobil ile çekici kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kezban Yılmaz, kızları Sema ve İlayda Yılmaz, yakını Zahide Yılmaz ile çekici sürücüsü Cihat Çeviren yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da içinde pikniğe giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekici çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sırlarında Şeyh Hamit Mahallesi Şehit Ali Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile pikniğe giden Kezban Yılmaz (42) yönetimindeki 68 AFM 995 plakalı otomobil, kavşakta Cihat Çeviren'in (25) kullandığı 68 AEE 588 plakalı çekici ile çarpıştı. Çekici, çarpışmanın etkisiyle savrulup yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden Kezban Yılmaz, yanındaki kızları Sema Yılmaz (21) ve İlayda Yılmaz (22), yakını Zahide Yılmaz (77) ile diğer sürücü Cihat Çeviren yaralandı. Kezban Yılmaz şokun etkisiyle gözyaşı dökerken, 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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