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Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Çorum'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde gece saatlerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü B.D. ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi sürerken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇORUM'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü B.D., ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5'inci Sokak ile Güneşevler 8'inci Sokak'ın kesişiminde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 19 AHA 953 plakalı motosiklet ile A.D. yönetimindeki 19 ADD 355 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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