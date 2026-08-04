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Otomobil ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı

Otomobil ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 1 yaralı
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BATMAN'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

BATMAN'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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