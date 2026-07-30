Haberler

Otomobil, evin bahçesine uçtu

Otomobil, evin bahçesine uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AMASYA’da kontrolden çıkıp 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Yakup Y. (64) yaralandı.

AMASYA'da kontrolden çıkıp 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Yakup Y. (64) yaralandı.

Kaza, dün gece Helvacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yakup Y. yönetimindeki 60 DY 073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
Real Madridli oyuncuların haftalık kazançları sızdırıldı! İşte Arda Güler'in kazandığı rakam

Haftalık kazançları sızdırıldı! Arda'ya büyük haksızlık etmişler
İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
Karaman’da evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hava almaya çıktığı evinin balkonu sonu oldu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu

Bomba yasak aşk iddiası! Ünlü iş insanının eşi sessizliğini bozdu
Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı

Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı