Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, 1 Çocuk Yaralandı

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti, 2 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Gülşehir-Nevşehir kara yolunda M.Ö. (30) yönetimindeki 06 TA 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Ö. ile 2 yaşındaki L.Ö, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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