Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Y.D. idaresindeki 06 DZJ 374 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu İlicek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
500
