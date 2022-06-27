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Otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Atike Ceylan Kaçar - Güncel
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Otomobil, ağaca ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu Kadir Gemlik öldü, 3 kişi de yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu Kadir Gemlik öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Kabasakallı mevkinde meydana geldi. Tolga Şifan  idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtakilerden Kadir Gemlik'in öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü ve beraberindeki Ö.Ö. ve O.Y. ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel

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