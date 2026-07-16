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İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna gizlenmiş 120 tabanca ele geçirildi

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İstanbul'da bir yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.

Araçta detaylı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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