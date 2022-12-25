Patates yüklü kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Tekirdağ-Malkara yolunda yolcu otobüsü ile patates yüklü kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Özcan hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı.
Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice Mahallesi bölümünde, H.K. yönetimindeki Şarköy Seyahat'e ait yolcu otobüsü ile Seyfi Özcan'ın kullandığı patates yüklü kamyon çarpıştı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada kamyon sürücüsü Özcan hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü H.K. ile yolcular Z.M.D. ile S.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Sürücü Özcan'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel