Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

Siirt'te bir halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan bir yolcuyu hastaneye ulaştırmak için güzergahını değiştirdi. Yolcunun durumu iyiye gidiyor.

Siirt'te halk otobüsü şoförü Abdulhakim Ekinci, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Belediyeye ait L-1 TOKİ-Sevgi Evleri hattında sefer yapan 56 AAL 943 plakalı otobüse, dün binen bir kadın, bir süre sonra fenalaştı.

Kadının rahatsızlandığını fark eden yolcular, durumu otobüs şoförü Ekinci'ye bildirdi.

Ekinci, diğer yolculara durumu bildirdikten sonra güzergah değiştirerek yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü.

O anlar, halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
