Oto yıkamacı, tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu

Bolu'da bir oto yıkamacı, iş yerine su kaçtığını iddia ettiği komşu iş yerinin sahibi oto tamircisini tartışmanın ardından takip edip aracıyla önünü keserek tabancayla bacağından vurdu. Yaralanan tamirci hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

BOLU'da oto yıkamacı Yusuf Umut Şen (20), iş yerini yıkarken kendi dükkanına su kaçırdığını iddia edip tartıştığı komşu iş yerinin sahibi oto tamircisi Nihat Akçay'ı (56) takip edip aracıyla önünü keserek tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak'ta meydana geldi. Otomobil tamircisi Nihat Akçay, Karaağaç Mahallesi'ndeki iş yerini yıkadı. Komşusu olan oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, kendi dükkanına su girdiği gerekçesiyle Nihat Akçay ile tartıştı. Tartışma sonrası Nihat Akçay, cipiyle bölgeden ayrıldı. Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay'ın önünü kesti. Şen, araçtan inen Akçay'a 3 el ateş etti. 2 bacağından yaralanan Akçay, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.