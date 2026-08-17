Haberler

Tokat'ta Otluk Alanda Yangın: Metruk Bina Küle Döndü

Tokat'ta Otluk Alanda Yangın: Metruk Bina Küle Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Akdeğirmen Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek metruk bir binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT'ta otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle metruk binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akdeğirmen Mahallesi Koşakavak Sokak'taki otluk alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgedeki metruk binaya sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Erdoğan'dan Menderes'in yeni başkan vekiline tebrik telefonu: İnandık ve başardık

Telefonun ucundaki isim çiçeği burnunda başkanı mest etti
Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı

Eşiyle oğlunu canice katletti! Utanmadan bu savunmayı yaptı
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı