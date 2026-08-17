Tokat'ta Otluk Alanda Yangın: Metruk Bina Küle Döndü
Tokat'ın Akdeğirmen Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek metruk bir binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
TOKAT'ta otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle metruk binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akdeğirmen Mahallesi Koşakavak Sokak'taki otluk alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgedeki metruk binaya sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı