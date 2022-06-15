Otizmli kızlarının öğretmeni tarafından dolandırıldıklarını iddia ettiler

Bahar Niyazova ve Gadir Niyazov otizmli kızlarının daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için 2017 yılında İstanbul'a geldi. Arkadaşlarının tavsiyesiyle kızlarını bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gönderen aile, burada S.B. isimli öğretmenle tanıştı. Bir süre sonra S.B. aylık bin dolar karşılığında kızlarına evde özel ders vermeye başladı. İki yıl boyunca kızlarına eğitim veren S.B.'nin, birlikte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açma teklifini kabul eden Azeri çift, ülkelerindeki evlerini de satarak 60 bin dolar parayı S.B'ye teslim etti. Türk vatandaşı olmadıkları için, resmi olarak ortak olamayacaklarını belirten S.B., aralarında noter onaylı özel bir sözleşme yapacaklarını ama eğitim merkezini kendi adına açmak zorunda olduğunu söyledi. Aile bu sürede Azerbaycan'a gidip, döndü. S.B.'nin sözünü ettiği belge ise bir türlü gelmedi. Durumdan şüphelenen aile, kendilerine ait olduğunu düşündükleri Başakşehir'deki rehabilitasyon merkezine gittiklerinde dolandırıldıklarını anladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Azeri aile, adli sürecin sonuçlanmasını bekliyor.

"KIZIM KURTULSUN DİYE BU YOLA BAŞVURDUK"

"BİZİ KANDIRDI"

"SABIKALI, ÖĞRETMENLİKTEN MEN EDİLMİŞ"

Bu süreçte S.B.'nin sabıkalı biri olduğu için 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edildiğini, buna rağmen kızına ders verdiğini öğrendiklerini anlatan Niyazova, "Mahkemeye başvurduk, süreç devam ediyor. Biz okullardaki öğretmene güvenemeyeceksek, kime güveneceğiz? Okulda bir öğretmen diye tanıdık bu adamı. Öğretmen olmadığı halde, ben çocuğumu emanet ettim. Yani gittiğim okul bir sürü sabıkası olan bu adamı öğretmen diye karşımıza çıkarıyor. Benim çocuğumu mağdur etti. Şikayetçiyim bu durumdan da. Kızımın eğitimsiz kalmasından da şikayetçiyim. Beni en iyi bu durumda çocuğu olan anneler anlar" dedi.