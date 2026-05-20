Otizmli genç piyano yeteneğini konservatuvara taşıdı

Tekirdağ'da 2,5 yaşında otizm tanısı konulan 23 yaşındaki Berdan Yıldırım, küçük yaşta keşfedilen müzik yeteneğini konservatuvar eğitimiyle geliştiriyor. Fazıl Say gibi başarılı bir müzisyen olmayı hedefleyen Yıldırım, sahne aldığı etkinliklerde piyano dinletileri sunuyor.

Öğretmenleri tarafından 5 yaşında "mutlak kulak" yeteneğine sahip olduğu fark edilen Yıldırım, ailesinin desteğiyle küçük yaşlarda müzik eğitimi almaya başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında da piyano çalışmalarını sürdüren Yıldırım, zamanla müziği hayatının merkezine yerleştirdi.

Müzik alanında akademik kariyer yapmayı hedefleyen Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavını başarıyla geçerek Türk Müziği Konservatuvarı'na kabul edildi.

Konservatuvarda eğitimini sürdüren Yıldırım, davet edildiği etkinliklerde sahne alarak piyano dinletileri sunuyor.

Yıldırım, AA muhabirine, en büyük hayalinin örnek aldığı Fazıl Say gibi başarılı bir müzisyen olmak olduğunu, müziğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Yıldırım, sahnede olmanın kendisine heyecan verdiğini dile getirdi.

Anne Gülcan Yıldırım da oğlunun müzik sayesinde büyük gelişim gösterdiğini anlattı.

Aile olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini ancak hiçbir zaman umutlarını kaybetmediklerini belirten Yıldırım, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Çocukların yeteneklerinin erken yaşta desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman oğluma 'Sen yapamazsın' demedim. Hep destek oldum. 'Anne sen pes etmedin, ben de pes etmeyeceğim' demesi benim için çok değerliydi. Müziğe tutkuyla bağlı. Fazıl Say gibi başarılı bir sanatçı olmak istiyor. Başaracağına inanıyorum."

Baba Zafer Yıldırım da müziğin oğullarının gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yıldırım'ın uzun yıllardır eğitim sürecine destek veren eğitimci Gülçin Babaoğlu ise sanatın özel gereksinimli bireylerin gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.

Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney de otizmli çocukların doğru yönlendirme ve destekle önemli başarılara imza atabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
