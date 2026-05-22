ÖSYM, 2026-STS Diş Hekimliği, 2026-DUS ve e-TEP 2026/2 sınavlarının sonuçlarını açıkladı

Güncelleme:
ÖSYM, 25-26 Nisan'da düzenlenen e-TEP 2026/2, 2026-DUS 1. Dönem ve 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınav sonuçlarını açıkladı. İki sorunun cevap anahtarı değiştirildi. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Nisan'da uygulanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/2) ile 26 Nisan'da düzenlenen 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) ve 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan'da düzenlenen e-TEP 2026/2 ve 26 Nisan'da uygulanan 2026-DUS 1. Dönem ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ayrıca, 2026-DUS 1. Dönem ile 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, Temel Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 9 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş cevabının "A" olarak değiştirilmesine ve Temel Bilimler Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 33 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "E" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
