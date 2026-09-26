ÖSYM, bugün uygulanan e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, bugün uygulanan e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, bugün uygulanan e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA