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ÖSYM, bugün uygulanan e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarını açıkladı

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ÖSYM, bugün uygulanan e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA
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