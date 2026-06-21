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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan tamamlanan YKS'ye ilişkin paylaşım

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını duyurarak adayları tebrik etti ve görevlilere teşekkür etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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