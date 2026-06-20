ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS adaylarına uyarı Açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yarınki Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ) oturumlarına girecek adayları, kimlik ve sınava giriş belgelerini unutmamaları ve sınava geç kalmamaları konusunda uyardı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS'nin ilk oturumu tamamlandı, yarın AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Kıymetli adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerimizi unutmayalım, sınava geç kalmayalım. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."