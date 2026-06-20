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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS adaylarına uyarı Açıklaması

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin AYT ve YDT oturumlarına girecek adayları kimlik ve sınava giriş belgelerini unutmamaları ve geç kalmamaları konusunda uyardı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yarınki Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ) oturumlarına girecek adayları, kimlik ve sınava giriş belgelerini unutmamaları ve sınava geç kalmamaları konusunda uyardı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS'nin ilk oturumu tamamlandı, yarın AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Kıymetli adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerimizi unutmayalım, sınava geç kalmayalım. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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