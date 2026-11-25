ÖSYM Başkanı Ersoy, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret ederek YKS süreçlerini ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda YKS başta olmak üzere sınav süreçlerine dair istişareler gerçekleştirdiklerini ve ev sahipliği için Özvar'a teşekkür ettiğini belirtti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hocamız ile YKS başta olmak üzere sınav süreçlerine dair istişareler gerçekleştirdik. Kıymetli hocamıza ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA