ÖSYM, 50. Yılında 1500 Fidan Dikti

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın kuruluşunun 50'nci yıl dönümünde Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 'ÖSYM Başkanlığı 50'nci Yıl Hatıra Ormanı' oluşturmak için 1500 fidan dikildi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy başkanlığındaki ÖSYM çalışanları, sabah saatlerinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinde ÖSYM için ayrılan alana geldi. Ersoy ve ÖSYM çalışanları ellerine kazma ve kürekleri alıp, 1500 fidanı toprakla buluşturdu. ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kapsamında bizler inşallah yeşil bir dünya çalışması için ÖSYM olarak böyle bir sorumluluk almaktan mutluluk, onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah buradaki nefes tüm dünyaya yayılır ve özellikle Gazze'de nefes bulur ve Gazze'deki zulmün ortadan kalkmasına da sebep olur" diye konuştu.

'DAHA YEŞİL BİR DÜNYA BIRAKMA DERDİNDEYİZ'

Dünyada iklim krizinin giderek yaygınlaştığını, bu nedenle de fidan dikerek krizin geriye gitmesi için sorumluluk aldıklarını aktaran Ersoy, "Hazreti Peygamber Efendimiz'in belirttiği gibi 'Kıyamet kopsa dahi, yarın kopacağını bilseniz dahi, elinizde bir fidan olsa o fidanı dikin' diyen medeniyetin temsilcileriyiz bizler. Dolayısıyla bizler için biliyorsunuz toprak kutsaldır; anadır, yardır ve su azizdir. Atalarımızdan gelen bu öğreti doğrultusunda bizler de inşallah onların bize vermiş olduğu bir öğretiyi bizden sonraki nesillere taşımanın derdindeyiz. Bizden sonraki gençlere daha yaşanılabilir bir dünya, yeşil bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Hazreti Mevlana'nın da belirttiği gibi; 'Toprağa dikilen güller biter; ama gönülle dikilen güller ebedidir.' Bu kapsamda da inşallah buraya dikileceğimiz fidanların gönüllerde ebedi kalması ve dünyadaki huzurun yaygınlaşmasına vesile olur" dedi.