ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Utku Şimşek