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ALES sonuçları açıklandı

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ÖSYM, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) sonuçlarını açıkladı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta uygulanan 2026-ALES/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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