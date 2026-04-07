Edirne'de Tarihi Karakol İncelemesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, ihya çalışmalarının sürdüğü Manyas (Reşadiye) Karakol Binası'nda incelemede bulundu.

Sezer, Osmanlı'nın ilk karakol örneklerinden olan ve Edirne'nin Yunan işgalinden kurtuluşunun ardından Türk bayrağının ilk kez göndere çekildiği Manyas Karakolu'nda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İhya çalışmaları süren tarihi yapının kısa sürede tamamlanarak kente kazandırılması hedefleniyor.

Sezer, projeye sağlanan destekler dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakanlık yetkilileri ile ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de incelemede yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Haberler.com
500

Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Kalleş saldırıya ilk yorum

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar