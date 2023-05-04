Osmaniye Valisi Yılmaz, köy evlerinin inşaatında incelemelerde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesinde yapımına başlanılan köy evlerinin inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Çolaklı köyünde yapılacak 24 köy evinin inşaatını inceleyen Vali Yılmaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de yaraların sarılmaya devam edildiğini belirtti.

Hasanbeyli ilçesinde ilk etapta 24 konut yapılacağını ifade eden Yılmaz, "Çolaklı'da deprem konutları çalışmaları başladı. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Buraya şu anda 24 konut yapılacak. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlara kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah, depremden etkilenen vatandaşlarımızın rahat edecekleri konutlar bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak." dedi.