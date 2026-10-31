Osmaniye Sumbas'ta samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Osmaniye Sumbas'ta samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde samanlıktan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiçeklidere köyündeki samanlıktan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta hasar oluştu.
Kaynak: AA