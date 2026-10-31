Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye Sumbas'ta samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde samanlıktan duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiçeklidere köyündeki samanlıktan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta hasar oluştu.

Kaynak: AA
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
Mersin'de 19 yıllık 'Mumya ceset' dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı

19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı
Savcı Sayan'ın Şahap Kavcıoğlu iddialarına BDDK'dan sert yanıt

Savcı Sayan'ın Şahap Kavcıoğlu iddialarına BDDK'dan sert yanıt
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu

Bu kadarı da olmaz! Güpegündüz, kucakladığı kadını kaçırmaya kalktı

Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı