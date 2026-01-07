Haberler

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Yılmaz, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı çelenk sundu, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Yılmaz'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından halk oyunları ekibi ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu.

Tören, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin "tüfekli hareketler" gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Haberler.com
500

