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Osmaniye Kadirli'de otomobil tarlaya devrildi, 1 kişi öldü, sürücü yaralandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Aşağıçiyanlı ile Tozlu köyü arasındaki yolda otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı; Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ö.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Aşağıçiyanlı ile Tozlu köyü arasındaki yolda tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Salih Can (70) yaralandı.

Ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Salih Can kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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