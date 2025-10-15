Haberler

Osmaniye Kadirli'de Aile Destek Merkezi Açıldı

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Aile Destek Merkezi'nin açılışında incelemelerde bulunarak merkezin amaçları ve kursları hakkında bilgi verdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) hizmet vermeye başladı.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, eşi Şenay Yerli Dolu ile hizmete giren merkezde incelemelerde bulundu.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Derya Çolakça ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Beyoğlu'ndan merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Dolu kursiyerlerle de bir araya geldi.

Merkezin amacının, aile kurumunu güçlendirmek, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak olduğunu belirten Dolu, "Merkezde açılan kurslar aracılığıyla vatandaşlar meslek öğrenme fırsatı bulurken, sosyal yaşama da daha etkin bir şekilde dahil olabiliyor." dedi.

