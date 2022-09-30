Osmaniye haberi: Osmaniye'de devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Osmaniye yerel gündem haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hacı Hüseyin Torun'un (38) idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hacı Hüseyin ile otomobilde bulunan, Döndü (33), Ramazan (13), Erhan (11), Gülay (9), Duygu Zeynep (6) ve bebek Ali Can Torun ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Torun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA / Ersin Şimşek Osmaniye Güncel Haberler

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