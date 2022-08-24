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Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de balık tutarken suya düşen uzman çavuş yaşamını yitirdi

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Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de balık tutarken suya düşen uzman çavuş yaşamını yitirdi

Edinilen Osmaniye gelişmesine göre OSMANİYE'nin Sunbas ilçesinde baraj kıyısında balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

OSMANİYE'nin Sunbas ilçesinde baraj kıyısında balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00'de ilçedeki Mehmetli Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin yanına izne gelen uzman çavuş Nedim Ziyanoğlu, balık tutmak için gittiği barajda bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ziyanoğlu'nu görenler jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin sudan çıkardığı Ziyanoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Güncel

Mehmetli İtfaiye Güncel Haberler

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