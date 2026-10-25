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Osmaniye Düziçi'nde yem yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasarla söndürüldü

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde TAG Otoyolu Şekerdere mevkisinde hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücünün tırı emniyet şeridine çekip dorseyi ayırmasının ardından itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dorsede hasar oluştu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AZ 433 plakalı hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Alevleri gören sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekiciden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu dorsede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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