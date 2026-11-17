Osmaniye Düziçi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı