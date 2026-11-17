Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Gökçayır köyü Tabaklar mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı