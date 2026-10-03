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Osmaniye Düziçi'de şarampole devrilen otomobildeki 3 yaralıdan 1'i kurtarılamadı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 80 AHR 311 plakalı otomobilin Bostanlar köyü Göller Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AHR 311 plakalı otomobil, Bostanlar köyü Göller Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan M.G.A. (17) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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