Osmaniye Düziçi'de otomobilin 76 yaşındaki sürücüsü kamyonetle çarpışınca öldü

Osmaniye Düziçi'de otomobilin 76 yaşındaki sürücüsü kamyonetle çarpışınca öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 10.00 sıralarında Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilin 76 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Kaya (76) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında ilçedeki Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki kamyonet ile Mehmet Kaya'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan Mehmet Kaya ve Hüseyin K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 9 çocuk babası Kaya'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Kamil ŞEKER-Kamera: DÜZİÇİ,(Osmaniye),