Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Orman yangını, İlçeye bağlı Söğütlügöl köyü sınırlarında çıktı. Yangını fark eden yöre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile helikopter sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı.

Bir helikopter, 15 arazöz ve 65 personelle yapılan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalarla söndürülen yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.